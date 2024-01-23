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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تسجل رقما قياسيا في طلبات Galaxy S24 بثاني أكبر سوق عالمي

سلسلة هواتف Galaxy
سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة

أعلنت شركة Samsung India أن سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة - والتي تم إطلاقها منذ أيام- حطمت الرقم القياسي للطلب المسبق بأكثر من 250 ألف حجز مسبق في ثلاثة أيام فقط. 

 

ويعد إنجاز شركة سامسونج بتخطي 250 ألف طلب مسبق للهواتف في الهند وهي ثاني أكبر سوق عالمي للهواتف الذكية مؤشرًا على المبيعات الساحقة المتوسعة للسلسلة، وخاصة مع Galaxy S24 Ultra الهاتف الأفضل في السلسلة.  

 

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف Galaxy S23 التي صدرت العام الماضي ، والتي حطمت أيضًا رقمًا قياسيًا مقارنة بـ Galaxy S22 حققت أول 250 ألف حجز لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

 

ويتميز Galaxy S24 Ultra بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 ، وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا telephoto بدقة 10 ميجابكسل مع كاميرا ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، كما تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بدقة 8K، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. 


وحصل Galaxy S24 Ultra على شاشة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X قياس 6.8  بوصة بدقة  1440 × 3088 بكسل وطبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus 3.

 

 

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