موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

تأهل منتخب مصر، بشق الأنفس، إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، بعد التعادل مع الرأس الأخضر 2-2 مساء الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

وصعد منتخب مصر كثاني المجموعة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، بينما جاء الرأس الأخضر على رأس المجموعة برصيد 7 نقاط، مقابل نقطتين لكل من غانا وموزمبيق.

موعد مباراة مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

يصطدم منتخب مصر في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، بوصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب 4 نقاط والكونغو الديمقراطية 2 وزامبيا 2 وتنزانيا 1، علما بأن المغرب سيلاقي زامبيا والكونغو ستواجه تنزانيا في الجولة الأخيرة.

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ16، يوم الأحد 28 يناير 2024، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت المغرب، على ملعب لوران بوكو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

تمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، الحقوق الحصرية لبطولة كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم نقل مباراة مصر في دور الـ 16، على قناة "beIN Sports AFCON 1" التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة.

تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة مصر والرأس الأخضر

توج النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 بعد تعادله أمام الرأس الأخضر، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقدم تريزيجيه أداء رائعا ومميزا؛ بعد نزوله مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، للمهاجم مصطفي محمد؛ ليتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد قيادته للمنتخب المصري للتعادل مع الرأس الأخضر والتأهل لدور الـ16 .

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رسميا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

بينما تربع منتخب الرأس الأخضر على صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، وتأهل أيضا لدور الـ16.

ويواجه منتخب مصر في دور الـ16، وصيف المجموعة السادسة، والتي تضم كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.