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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. مسرح البالون يستأنف تقديم العرض المسرحي «النقطة العميا»

مسرحية النقطة العميا
مسرحية النقطة العميا

يستأنف العرض المسرحي "النقطة العميا"، للمخرج أحمد فؤاد، عروضه على مسرح البالون بالعجوزة، غدا الأربعاء، وذلك بعد تقديم 41 ليلة عرض ناجحة جماهيريا ونقديا.

العرض المسرحي «النقطة العميا»

يُعَد "النقطة العميا" من العروض المسرحية المتميزة التي لاقت استحسانا كبيرا من الجمهور المحب للمسرح منذ افتتاحها في أول ديسمبر 2023، رافعةً في كل ليلة عرض لافتة كامل العدد، حيث تحتوي في مضمونها على مزيج من الإثارة والتشويق، وهي مأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات.

وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده الفنان نور محمود أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعى المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ويجد نفسه متورطا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد، بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتُقَدَّم تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح، وهو من تمثيل نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه البطولة أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين.

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