عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشترط خروج كبار قادة حماس من غزة مقابل وقف إطلاق النار

حماس
حماس

اقترحت إسرائيل أن يغادر كبار قادة حماس غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الأوسع، حسبما قال مسؤولان مطلعان على المناقشات الدولية الجارية لشبكة CNN.

ويأتي هذا الاقتراح الاستثنائي، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بالكامل. على الرغم من حربها التي دامت ما يقرب من أربعة أشهر في غزة، فشلت إسرائيل في القبض على أو قتل أي من كبار قادة حماس في غزة، وتركت حوالي 70٪ من قوة حماس القتالية سليمة، وفقًا لتقديرات إسرائيل نفسها.

وعلى الرغم من أن ذلك سيوفر ممرًا آمنًا للخروج من غزة لكبار قادة حماس الذين نظموا هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن استنزاف غزة من قادتها يمكن أن يضعف قبضة حماس على المنطقة التي مزقتها الحرب بينما يسمح أيضًا لإسرائيل بمواصلة تعقب أهداف عالية القيمة في الخارج.

ومن المعروف أن كبار مسؤولي حماس يعيشون في الدوحة وقطر والعاصمة اللبنانية بيروت، من بين أماكن أخرى خارج الأراضي الفلسطينية. 

وأدت غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل قائد كبير في حماس في بيروت.

إن اقتراح إسرائيل بأن قادة حماس قد يغادرون غزة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقبله حماس، تمت مناقشته كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة - مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل رئيس المخابرات الإسرائيلية، مدير الموساد ديفيد بارنيا، ثم مرة أخرى في وارسو. مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقًا لأحد المسؤولين المطلعين على المناقشات.

 

اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل إطلاق النار إسرائيل ف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس خطير للغاية

المقاومة الإسلامية في العراق تنشر مشاهد من إطلاق مسيرة باتجاه ميناء أسدود بإسرائيل

وزير الخارجية الامريكي ورئيس وزراء اليونان يبحثان أهمية حماية الحقوق الملاحية بالبحر الأحمر

بواسطة مصرية وقطرية.. إسرائيل تقترح على حماس وقف الحرب شهرين في غزة

بينها شركة طيران عراقية.. الخارجية الأمريكية: إدراج داعمي أجندة إيران على قوائم العقوبات

مقـ.تل وإصابة العشرات جراء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ109

القسام: طائرات الاحتلال قصفت دبابة إسرائيلية في خان يونس

القيادة المركزية الأمريكية: الضربات الأخيرة ضد الحوثيين منفصلة عن حارس الازدهار

ترشيحاتنا

إصابة الشناوي| طبيب منتخب مصر: أشعة على الكتف تحدد مدة غيابه

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس خطير للغاية

مصر تجدد موقفها الثابت في مناصرة الحق الفلسطيني تجاه محاولات "تصفية القضية"

موعد ليلة الإسراء والمعراج.. هل يجوز الاحتفال بها؟

عدينا مرحلة «باصي لصلاح».. «حتحوت» يعلق على صعود مصر لدور الـ16 بأمم إفريقيا

بواسطة مصرية وقطرية.. إسرائيل تقترح على حماس وقف الحرب شهرين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة درة في حفل Joy awards يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد تعرضها لحادث.. فنان يثير ضجة بمشروع ولا أغرب لـ«حافلة»

أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

بمميزات لا تصدق.. شركة تصمم يختا من الذهب للآثرياء فقط

فيديو

يحبس الأنفاس.. مقطع فيديو لتسبب أب في وفاة ابنه عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ