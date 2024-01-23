إسرائيل تشترط خروج كبار قادة حماس من غزة مقابل وقف إطلاق النار

اقترحت إسرائيل أن يغادر كبار قادة حماس غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الأوسع، حسبما قال مسؤولان مطلعان على المناقشات الدولية الجارية لشبكة CNN.

ويأتي هذا الاقتراح الاستثنائي، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، في الوقت الذي تكافح فيه إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن المتمثل في تدمير حماس بالكامل. على الرغم من حربها التي دامت ما يقرب من أربعة أشهر في غزة، فشلت إسرائيل في القبض على أو قتل أي من كبار قادة حماس في غزة، وتركت حوالي 70٪ من قوة حماس القتالية سليمة، وفقًا لتقديرات إسرائيل نفسها.

وعلى الرغم من أن ذلك سيوفر ممرًا آمنًا للخروج من غزة لكبار قادة حماس الذين نظموا هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن استنزاف غزة من قادتها يمكن أن يضعف قبضة حماس على المنطقة التي مزقتها الحرب بينما يسمح أيضًا لإسرائيل بمواصلة تعقب أهداف عالية القيمة في الخارج.

ومن المعروف أن كبار مسؤولي حماس يعيشون في الدوحة وقطر والعاصمة اللبنانية بيروت، من بين أماكن أخرى خارج الأراضي الفلسطينية.

وأدت غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل قائد كبير في حماس في بيروت.

إن اقتراح إسرائيل بأن قادة حماس قد يغادرون غزة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تقبله حماس، تمت مناقشته كجزء من مفاوضات وقف إطلاق النار الأوسع مرتين على الأقل في الأسابيع الأخيرة - مرة في الشهر الماضي في وارسو من قبل رئيس المخابرات الإسرائيلية، مدير الموساد ديفيد بارنيا، ثم مرة أخرى في وارسو. مرة أخرى هذا الشهر في الدوحة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقًا لأحد المسؤولين المطلعين على المناقشات.