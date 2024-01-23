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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غانا تتعادل مع موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

تعادل منتخب موزمبيق مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحسن واتارا، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

تعادل غانا وموزمبيق

وسيطر منتخب غانا على مجريات الشوط الأول وكان الطرف الأفضل، ونجح في تسجيل هدف في الدقيقة 15 عن طريق جوردان ايو من ركلة جزاء ، لينتهي الشوط الأول بتقدم غانا بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني تراجع الأداء الغاني وانتفض منتخب موزمبيق وسيطر على مجريات الشوط الثاني وأضاع أكثر من فرصة.

وعلى عكس سير المباراة نجح منتخب غانا في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ونجح منتخب موزمبيق في تقليص الفارق في الدقيقة 90 من ركلة جزاء عن طريق جيني كاتامو، وفي الدقيقة 94 سجل رينيلدو ماندافا الهدف الثاني لمنتخب موزمبيق من ضربة رأسية، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل منهما.

ورفع منتخب غانا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث ويودع البطولة رسميا بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة الثانية أمام المنتخب المصري بهدفين لكل منهما.

وأصبح رصيد موزمبيق نقطتين أيضا في المركز الرابع والأخير، وبفارق الأهداف عن غانا صاحبة المركز الثالث.

وودع منتخب موزمبيق، البطولة رسميا أيضا، بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب مصر بهدفين لكل منهما، وخسر في الجولة الثانية أمام الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة.

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