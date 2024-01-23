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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة

صدى البلد

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة.

وأضاف فخري، في منشور له، عبر تطبيق “X”: "إنه أمر غير مسبوق أن يعاني سكان مدنيون بأكملهم من الجوع بشكل كامل وبسرعة.. إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة.. إسرائيل تفرض عمدا، معدلا مرتفعا من المرض وسوء التغذية لفترات طويلة.. والجفاف والمجاعة.. من خلال تدمير البنية التحتية المدنية".

وأدى الحصار الإسرائيلي على غزة إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، وتقليص إمدادات الغذاء والوقود والمياه، وسحق النظام الطبي في القطاع.

كما جرة تهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني قسرا، عدة مرات، من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

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