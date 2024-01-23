مقـ.تل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب قطاع غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب قطاع غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي حصيلة قتلاه في المعارك الدائرة بقطاع غزة منذ بدء العملية البرية أواخر أكتوبر الماضي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200".

ومنذ 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا إسرائيليا بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"القضاء" على حركة حماس بعد الهجمات التي شنّتها في 7 أكتوبر، وأدت إلى مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.