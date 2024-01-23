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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| مقـ.تل 10 ضباط وجنود إسرائيليين.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن.. العثور على سبعة مقـ.تولين داخل منزلين في شيكاغو

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

مقـ.تل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب قطاع غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب قطاع غزة.

تدخل الخدمة قريبا.. روسيا أكملت اختبارات الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا أكملت اختبارات الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أنها من المفترض أن تدخل قريبًا للخدمة مع منظومات الدفاع الجوي سام بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

قصف جديد.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

الضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومخازن أسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في .........

الأمم المتحدة: إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة، في منشور له يوم الاثنين.

الخارجية التونسية تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتحقيق سلام دائم بالمنطقة

دعت وزارة الخارجية التونسية، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والعمل على تحقيق ....

إسرائيل تشترط خروج كبار قادة حماس من غزة مقابل وقف إطلاق النار

اقترحت إسرائيل أن يغادر كبار قادة حماس غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الأوسع، حسبما قال مسؤولان مطلعان على المناقشات الدولية الجارية لشبكة CNN.

العثور على سبعة أشخاص مقـ.تولين بالرصاص داخل منزلين في شيكاغو

أعلنت الشرطة الأمريكية في منطقة جولييت القريبة من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، الاثنين، عن إنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس خطير للغاية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس 'لا يزال خطيرا للغاية' وسط استمرار النشاط العسكري والقصف في المنطقة.

المقاومة الإسلامية في العراق تنشر مشاهد من إطلاق مسيرة باتجاه ميناء أسدود بإسرائيل

عرضت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء، مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه ميناء أسدود في إسرائيل.

بينها شركة طيران عراقية.. الخارجية الأمريكية: إدراج داعمي أجندة إيران على قوائم العقوبات

وضعت الولايات المتحدة، شركة الطيران العراقية “فلاي بغداد” ومديرها التنفيذي على قوائم العقوبات، وذلك لدعمهما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني

مقـ.تل وإصابة العشرات جراء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ109

افادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات جراء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ109 صباح اليوم الثلاثاء

القيادة المركزية الأمريكية: الضربات الأخيرة ضد الحوثيين منفصلة عن حارس الازدهار

اعلنت القيادة المركزية الامريكية عن أن الضربات الأخيرة ضد الحوثيين والتي وجهتها لعدة مواقع في صنعاء والمدن اليمنية، منفصلة عن عملية حارس الازدهار

عسكريون أمريكيون: الضربات ضد الحوثيين ناجحة ولها تأثير جيد

قال مسؤولين عسكريين أميريكيين إن الضربات في اليمن ناجحة وكان لها تأثير جيد في جميع المواقع الثمانية المستهدفة.

استمرار القصف أسر

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