أخبار العالم| مقـ.تل 10 ضباط وجنود إسرائيليين.. غارات أمريكية بريطانية كثيفة ضد الحوثيين في اليمن.. العثور على سبعة مقـ.تولين داخل منزلين في شيكاغو

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب قطاع غزة.

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا أكملت اختبارات الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أنها من المفترض أن تدخل قريبًا للخدمة مع منظومات الدفاع الجوي سام بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الضربات استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومخازن أسلحة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في .........

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة، في منشور له يوم الاثنين.

دعت وزارة الخارجية التونسية، المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والعمل على تحقيق ....

اقترحت إسرائيل أن يغادر كبار قادة حماس غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الأوسع، حسبما قال مسؤولان مطلعان على المناقشات الدولية الجارية لشبكة CNN.

أعلنت الشرطة الأمريكية في منطقة جولييت القريبة من مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، الاثنين، عن إنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة.

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس 'لا يزال خطيرا للغاية' وسط استمرار النشاط العسكري والقصف في المنطقة.

عرضت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الثلاثاء، مشاهد من إطلاقها لطائرة مسيّرة باتجاه ميناء أسدود في إسرائيل.

وضعت الولايات المتحدة، شركة الطيران العراقية “فلاي بغداد” ومديرها التنفيذي على قوائم العقوبات، وذلك لدعمهما فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني

افادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة العشرات جراء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ109 صباح اليوم الثلاثاء

اعلنت القيادة المركزية الامريكية عن أن الضربات الأخيرة ضد الحوثيين والتي وجهتها لعدة مواقع في صنعاء والمدن اليمنية، منفصلة عن عملية حارس الازدهار

قال مسؤولين عسكريين أميريكيين إن الضربات في اليمن ناجحة وكان لها تأثير جيد في جميع المواقع الثمانية المستهدفة.