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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الصيني يضخ 465 مليار يوان في النظام المصرفي

المركزي الصيني
المركزي الصيني

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، 465 مليار يوان (حوالي 65.39 مليار دولار )، من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة 1.8 % .
 

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي".
 

وتعد إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
 

وعلى صعير آخر، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات أمس الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع، فيما حافظ الدولار الأمريكي على ارتفاعه.
 

وهبط سعر الذهب بمقدار 10ر7 دولارًا إلى 20ر2022 دولارًا للأوقية، كما تراجع سعر الفضة بمقدار 415ر0 دولار إلى 296ر22 دولارًا للأوقية .
 

وانخفض سعر النحاس بمقدار 0230ر0 دولارًا إلى 7635ر3 دولارًا للرطل .

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