سفيرة مصر بالبحرين تبدأ عملها بلقاء رئيس المجلس الأعلى للصحة بالمملكة

استقبل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة البحريني ريهام محمد خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينها سفيرة لدى المملكة.



وبحسب صحيفة البلاد البحرينية؛ فقد رحب رئيس المجلس الأعلى للصحة بالسفيرة المصرية، منوهًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده هذه العلاقات على الدوام من تطور مستمر في جميع المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.



من جانبها، أعربت ريهام محمد خليل سفيرة مصر لدى مملكة البحرين عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس المجلس الأعلى للصحة، مؤكدة الحرص المستمر على تطوير العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك لاسيما في القطاع الصحي.