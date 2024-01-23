بالسينما والرقص.. أطفال غزة يكسرون وحشة النزوح وقسوة الحرب| شاهد

شارك المئات من الأطفال الفلسطينيين النازحين، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في أنشطة نظمها متطوعون شباب.



لدعم الصحة النفسية والعقلية

في محاولة لدعم الصحة النفسية والعقلية للأطفال المتعطشين إلى الأنشطة الترفيهية في قطاع غزة، بعد أن عاشوا أكثر من 3 أشهر تحت القصف والحصار، نظم "منتدى شارك الشبابي"، وهو منظمة فلسطينية مستقلة تُعنى بالشباب وتنشط في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أنشطة مختلفة من غناء ورقص وعروض سينما للأطفال.



وقال خليل قشطة، أحد الموظفين العاملين مع المجموعة: "تهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الضغوط النفسية والتوتر، وكذلك مشاعر الخوف والرعب الموجودة داخل مراكز الإيواء في قطاع غزة"، ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.