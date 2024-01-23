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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 1250 طن قمامة وأتربة ومخلفات صلبة بالشوارع الداخلية والطرق

حملات نظافه
حملات نظافه

قال الدكتور ايمن مختار؛ محافظ الدقهلية إنه تم تنظيم حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

وشملت الحملة الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه  ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل.

و اوضح "مختار"انه تم رفع 520 طن قمامه و130 طن اتربة و 600 طن مخلفات صلبة بحملة النظافه من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقه المركزية، بإجمالي وصل إلى 1250 طنا.
و اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وبإشراف نوابهم تم الاستعانة بـ128 معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب حمولة 25 طن و 20 طن و10 طن و5 طن وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه وتم تكليف عدد 314 عامل نظافة علي مدار 3 ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصورة.

وأضاف أنه تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش والجمهورية والمشاية والطريق الدائري وتم تقليم الأشجار بمحيط المستشفي العام وحديقة شجره الدر وتم رفع كفاءه النظافة العامة بشارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد  وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكة سندوب ومنطقه سندوب والمجزر و الترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة و مشعل و النخلة والثانوية والمدير و البداله و الدراسات  ومنطقة عبده معروف وقناه السويس وشارع سعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشارع فخر الدين خالد و شارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي  وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبة الشال والثلاجة وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه..
 

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القمامة والاتربة أيمن مختار رفع كفاءة النظافة نظافة وتجميل مدينة المنصورة مدينة المنصورة وضواحيها محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية دقهلية المنطقة المركزية المنصورة

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