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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة تعلن تجديد اعتماد مركز تميز الاتحاد الإفريقي للاستزراع السمكي

صدى البلد

أعلن رفعت الجمل، مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، تجديد اعتماد مركز تميز الاتحاد الإفريقي للاستزراع السمكي بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية (CLAR) مصر. 

وأضاف "الجمل"، أن ذلك سيُتيح له أن يكون مركز تدريب مُعتمد للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن إنشاء مراكز التميز الإفريقية في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، يعد إسهامًا بشكل مباشر في مهمة إصلاح مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية  المتمثلة في توفير القيادة والدعم في توليد ونشر المعرفة في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، من أجل تعزيز المساهمة المستدامة للقطاع لتحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 في مجال الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش وخلق الثروة.

وفي هذا الإطار، حصل مركز تميز الاتحاد الإفريقي للاستزراع السمكي بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية (CLAR) مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة المصرية، على الاعتماد كمركز تدريب مُعتمد للاتحاد الإفريقي، والتي تسلمها مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، بحضور الدكتورة هيام صالح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للإنتاج الحيواني AU-IBAR .

وأشار مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية وضمن رؤية وزارة الزراعة المصرية وتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للارتقاء بمنظومة التطبيقية والتدريب.

ونوه بأن حصول المركز على الاعتماد يعود للثقة الكبيرة في خبرات المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، خاصة وأنه يضُم كوادر علمية مُتميزة في مجال الاستزراع المائي وتصنيع الأعلاف وصحة وأمراض والعلوم الوراثية للأحياء المائية.

فى هذا الشأن، بدأ العمل بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية ، ليكون مقرًا لأحد المراكز المتميزة في إفريقيا، وذلك في مجالات التدريب التطبيقى في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي وخصوصا أسماك البلطى التى تتميز مصر بها أفريقيا وعالميا،  وبحوث تربية الأحياء المائية فى الوراثة والتربية وتفريخ الأسماك وصحة ورعاية وتكوبن علائق الأسماك، كما أن المركز يهدف إلى نقل الخبرات وتدريب ورفع الكفاءات البشرية في مجال الاستزراع وتربية الكائنات المائية.

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