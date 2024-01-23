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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القطعة بـ 10 دولارات.. شيف عراقي يفجر مفاجأة بشأن اللحم المزروع

الشيف العراقي
الشيف العراقي

أثار الشيف العراقي شەماڵ، حالة من الجدل مؤخرا، بعد إجراء تجربة على اللحم المزروع -بعد الحديث عنه خلال الفترة الأخيرة- وذلك في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

يذكر أن هذه التقنية، بدأت في عام 2013 عندما قام العالم الهولندي مارك بوست بتطوير أول لحم مستنبت لتتوالى بعدها الشركات والمختبرات العاملة في هذا المجال.

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ما هو اللحم المزروع؟

تم تطوير تقنية اللحوم المستنبتة أو المزروعة لإنتاج لحم حيواني في المختبرات بدون الحاجة إلى تربية الحيوانات، حيث تتمتع هذه اللحوم ببنية ونسيج مشابه للحوم التقليدية، وتعتبر بديلاً جيدًا للأشخاص الذين يعارضون استهلاك اللحوم الحيوانية.

تُعَدُّ سوق اللحوم المستنبتة واعدة، وتقوم مئات الشركات والمختبرات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم بإجراء الأبحاث لتطوير طرق جديدة لإنتاج اللحوم في المختبرات بكميات أكبر.

ومع ذلك، لا تزال عملية إنتاج اللحوم المزروعة معقدة ومكلفة للغاية في الوقت الحالي.

تجربة اللحوم المزروعة

استعرض الشيف شەماڵ، قطع من اللحم المزروعة، مؤكدا في شرحه أنه في عملية إنتاج اللحوم المستنبتة، يتم الحصول على الخلايا الجذعية من الحيوان وتخزينها، ثم يتم زراعة هذه الخلايا في مفاعلات حيوية تعرف باسم "المزارع".

وتابع الشيف: "يتم توفير الأوكسجين والمواد الغذائية اللازمة لنمو الخلايا وتحويلها إلى أنسجة عضلية ودهنية وأنسجة ضامة تشبه اللحم التقليدي، حيث تستغرق هذه العملية من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، حسب نوع اللحم المستنبت المطلوب".

تختلف اللحوم المستنبتة عن البدائل النباتية، مثل فول الصويا، حيث تحاكي اللحم بنسيجها ونكهتها بدون أن تحتوي على بروتين حيواني، بحسب الشيف شەماڵ.

احذر هذه الأنواع من اللحوم

وفجر الشيف، مفاجأة بتأكيده أن اللحوم المزروعة ليس جميعها آمن، لذلك يجب الحذر عند تناولها والتأكد من سلامتها عن طريق الفحص فإذا وجدت أي بقع زرقاء أو خضراء أو وجدت نسيج اللحم غير متماسك فتخلص منها فورا ولا تأكلها.

ونوه بأن اللحوم المزروعة لم يتم تعميمها أو انتشارها في العديد من الدول، حيث لا يوجد دولة عربية تنتج هذه اللحوم سوى سنغافورة، حيث يصل تكلفة قطعة اللحم المزروع 10 دولار تقريبا، وهو سعر رخيص مقارنة بالأسعار الخرافية لهذا النوع من اللحم عند ظهوره.

ويُتوقَّع أن توفر اللحوم المستنبتة موارد أقل، وإذا تم إنتاجها باستخدام الطاقة المتجددة، فإنها ستقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الأراضي لتربية الحيوانات بنسبة تصل إلى 90٪. كما ستقلل من حالات الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

وفي دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، تم التوصل إلى أن عملية اللحوم المستنبتة تستهلك 96٪ أقل من الماء وتنتج 93٪ أقل من الانبعاثات الغازية، مقارنة بإنتاج اللحوم التقليدية.

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