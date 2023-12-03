اللحم أبرزها.. أكلات ترفع نسبة الحديد في الجسم

يعاني الكثيرين من انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم وهذا يعود غالبا لنقص الحديد بسبب اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الحديد او لسوء امتصاص الحديد بسبب نقص بعض الفيتامينات

والسبب الاكثر انتشارا وجود النزف الرحمي عند النساء بسبب التليفات او الالتهابات

ونقص الحديد في الجسم من المشاكل الصحيّة المرهقة التي تصيب الإنسان، وتعرضه للإصابة بفقر الدم أو الأنيميا الحادة، ويعرف مرض فقر الدم بأنه انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء أو كمية الهيموغلوبين بها، لذلك يجب أن يتم معرفة أكلات ترفع الحديد بسرعة في الجسم،

أكلات ترفع الحديد بسرعة وفقا لموقع هيلثى…



يوجد نوعان من الحديد الحيد الهيم والحديد الغير هيم، حيث إن الحديد الهيم يوجد في الأطعمة ذات المصدر الحيواني التي تحتوي على مادة الهيموغلوبين، وذلك مثل اللحوم بجميع أنواعها، أما الحديد الغير هيم يوجد في النباتات، وسوف نوضح الأكلات التي ترفع الحديد بسرعة سواء في اللحوم أو النباتات:

الأكلات التي تحتوي على الحديد الهيم

الأطعمة والأكلات التي تحتوي على الحديد الهيم بنسبة 3.5 ملليغرام أو أكثر، وهي:

الكبد البقري.

كبد الدجاج.

قوانص الدجاج.

المحار وبلح البحر.

الأطعمة التي تحتوي على الحديد الهيم بنسبة 2.1 ملليغرام أو أكثر، وهي:

السردين المعلّب.

اللحم البقري.

الأطعمة التي تحتوي على الحديد الهيم بنسبة 0.6 ملليغرام أو أكثر، وهي:

لحم الديك الرومي.

اللحم الجاموسي.

لحم الدجاج.

الأطعمة التي تحتوي على الحديد الهيم بنسبة 0.3 ملليغرام أو أكثر، وهي:

سمك السلمون.

سمك التونة.

سمك الهلبوت.

الأطعمة التي تحتوي على الحديد الغير الهيم بنسبة 3.5 ملليغرام أو أكثر، وهي:

كوب كبير من الفول المطهيّ.

½ كوب من التوفو.

الأطعمة التي تحتوي على الحديد الغير هيم بنسبة 2.1 ملليغرام أو أكثر، وهي:

½ كوب من الحمص.

كوب كبير من المشمش المجفّف.

كوب كبير من شعيرية البيض المطهيّة.

¼ كوب من جرثومة القمح.

كوب من السمسم.

قطعة كبيرة من القرع.

الأطعمة التي تحتوي على الحديد الغير هيم بنسبة 0.7 ملليغرام أو أكثر، وهي:

½ كوب من البازلاء المطهيّة.

½ كوب من الفول السوداني أو الكاجو أو اللوز المحمص.

كوب كبير من السبانخ.

قطعة كبيرة من البروكلي.

½ كوب من الخوخ المجفف.

كوب كبير من المكرونة المطهيّة.

كوب كبير من الأرز البني المطهيّ.

قطعة كبيرة من اللفت.

الأكلات التي تساعد على امتصاص الحديد في جسم الإنسان

هناك عدة أطعمة تساعد الجسم على امتصاص كمية كبيرة من الحديد، وهي:

الأكلات التي تحتوي على فيتامين c

يوجد الكثير من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c، وذلك مثل: الحمضيّات والخضروات التي تكون أوراقها خضراء مثل السبانخ والجرجير وغيرها الكثير من الخضروات، بالإضافة إلى الفلفل الحارّ، والفراولة، والبطيخ.

حيث إنه يوجد الكثير من الدراسات التي أثبتت أنه عند التناول لكمية 100 ملليغرام من فيتامين c مع الوجبة، فإن ذلك يساعد على امتصاص الجسم للحديد بنسبة 67%.

الأكلات التي تحتوي على فيتامين أ وبيتا كاروتين

البيتا كاروتين هي مادة توجد في النباتات وتتحول لفيتامين أ في جسم الإنسان، والأطعمة التي يوجد فيها البيتا كاروتين هي: الجزر، السبانخ، البطاطا، القرع، اللفت، المشمش، الشمام، الخوخ، البرتقال.

وأثبتت الدراسات أنه عند التناول للأكلات التي تحتوي على فيتامين أ، فإنها تساعد على امتصاص الحديد بنسبة كبيرة، حيث إنه يتم إمتصاص الحديد من الأرز البنيّ بنسبة قد تصل إلى 200% ومن القمح 80% ومن الذرة 140%.

اللحوم والدواجن والأسماك

يعرف بأن اللحوم والدواجن والسمك توفر الحديد الهيم لجسم الإنسان، بالإضافة إلى أنها تساعد في امتصاص الجسم للحديد الغير هيم.

ولقد أثبتت الكثير من الدراسات أنه عند التناول لقطعة من اللحم أو الدجاج أو السمك وبجانبها الحبوب، فإن ذلك يساعد على إمتصاص الحديد الغير هيم بنسبة كبيرة.