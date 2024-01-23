نادر السيد: منتخب مصر يفتقد الشخصية بسبب فيتوريا

قال نادر السيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السبب فى تراجع مستوي المنتخب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة فى الوقت الحالي فى كوت ديفوار.

وقال نادر السيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر يفتقد للشخصية والتجانس مع روي فيتوريا وهناك مشكلة خارج الملعب أنه لا يجيد العامل النفسي مع اللاعبين أو خلق الدوافع مثل كيروش أو كوبر أو فى السابق الكباتن محمود الجوهري وحسن شحاتة.

وأضاف نادر السيد:" للأسف منتخب مصر يفتقد التجانس وفيتوريا يحتاج للعمل الفني أكثر من ذلك، بجانب أيضًا يحتاج لزيادة العامل النفسي لأن اللاعبين تحتاج لذلك بشدة.

وأكمل:" منتخب مصر يحتاج للعديد من الأمور والسر هو روي فيتوريا، والتعادل أمس أمام الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية شئ جيد اننا نتأهل لدور ال 16 ولكن أتمني أن يتم تعديل الأداء بشكل أكبر.