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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفض حماس لعرض تل أبيب.. مسئولون إسرائيليون: لم تصلنا مثل هذه الرسالة

صدى البلد

علق مسئولون إسرائيليون، مساء اليوم الثلاثاء، على التقارير التي تؤكد رفض حركة حماس للاقتراح الإسرائيلي لهدنة لمدة شهرين في قطاع غزة، يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وقال مسئولان إسرائيليان كبيران، بحسب موقع "والا" إن الوسطاء لم ينقلوا رسالة إلى إسرائيل مفادها أن حماس ترفض الاقتراح الإسرائيلي لصفقة أسرى جديدة.

ووفقا للموقع فإن إسرائيل سلمت مؤخرا للوسطاء إطارا جديدا للصفقة، يتضمن الاستعداد لهدنة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة .

وبحسب الموقع هذا هو الاقتراح الأهم الذي طرحته إسرائيل منذ بداية الحرب في محاولة لإحداث انفراجة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وعلى خلفية الاقتراح الجديد، قال مسئولان إسرائيليان كبيران إن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق قبل نحو عشرة أيام على "إطار عمل" يتضمن مبادئ ما ترغب إسرائيل في تنفيذه وما لا ترغب في تنفيذه كجزء من الطرح الجديد.

وبحسب الاقتراح الإسرائيلي، فإن صفقة إطلاق سراح الأسرى ستتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعودة كافة الجثث التي لدى حماس على عدة مراحل.

كما ستتفق إسرائيل وحماس مسبقاً على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل مخطوف إسرائيلي في كل فئة من الفئات، وبعد ذلك سيتم التفاوض بشكل منفصل في كل مرحلة على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

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