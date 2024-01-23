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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مـ.قتل سبعة في ضربات صاروخية روسية على مدن أوكرانية

صدى البلد

قال مسؤولون محليون إن الضربات الروسية ضربت العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وتدمير البنية التحتية للطاقة مع اقتراب حرب موسكو من عامها الثالث.


وفي مدينة خاركيف بشرق البلاد، ارتفع عدد القتلى إلى ستة بعد أن عثر رجال الإنقاذ على جثة امرأة تبلغ من العمر 21 عاما تحت الأنقاض، حسبما قال حاكم المدينة أوليه سينيهوبوف، مضيفا أن أكثر من 100 مبنى شاهق في المدينة تضررت.


وقالت الشرطة إن 57 شخصا أصيبوا. وواصل عمال الإنقاذ العمل في الموقع.


وفي كييف، حيث اخترقت انفجارات الدفاع الجوي الهدوء الصباحي، قالت خدمات الطوارئ إن 22 شخصا، بينهم أربعة أطفال، أصيبوا في ثلاث مناطق على الأقل.


وفي أحد المواقع، كان رجال الإنقاذ يتعاملون مع الضحايا المذهولين والأنين بينما كان العمال يزيلون الحطام والزجاج المكسور.


وقال دانييل بوليوخ، 21 عاماً: 'كان هناك دوي قوي جداً، وكانت والدتي تركض إلى الخارج وتصرخ بأن علينا المغادرة. ذهبنا جميعاً إلى الممر'. ثم ذهبنا إلى الشرفة لنلقي نظرة. ورأيت كل هذه المباني تحترق.'


وقالت خدمات الطوارئ إن المباني السكنية والمؤسسات الطبية والتعليمية تضررت في كييف. وقالت المنسقة المقيمة دينيس براون في بيان إن بعض الأضرار وقعت بجوار مكتب الأمم المتحدة.


وعندما طلب منه التعليق على الضربات على كييف وخاركيف، قال الكرملين إن الجيش الروسي لا يستهدف المدنيين عندما يضرب أهدافًا في أوكرانيا.


وقال الحاكم الإقليمي إن ضربات يوم الثلاثاء أسفرت أيضا عن مقتل شخص في مدينة بافلوهراد بجنوب شرق البلاد. وألحقت الهجمات أضرارا بخط أنابيب للغاز في خاركيف، وترك آلاف السكان بدون كهرباء بعد إصابة البنية التحتية للكهرباء، وفقا لسلطات الطاقة.

وتنفذ روسيا ضربات جوية منتظمة على المدن والبنية التحتية المدنية خلف الخطوط الأمامية منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.


ويقول الجيش الأوكراني إن قواته تشن في الوقت نفسه هجمات في عدة أجزاء على طول الجبهة الشرقية المترامية الأطراف وتسعى للاستيلاء على زمام المبادرة.

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