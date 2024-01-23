المتحدث باسم الاحتلال يكشف تفاصيل جهود صفقة التبادل الجديدة للأسرى

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوفير جندلمان، إن حكومة الاحتلال لن تقبل وقفا لإطلاق النار وإذا فعلت سيبقي سيطرة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على غزة.

ولفت جندلمان إلى أن هناك جهود جارية لصفقة تبادل جديدة لكن الاتفاق لا يزال بعيدا.

ومن ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،في وقت سابق من اليوم، أن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد المواجهات الضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الاثنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إن الفرقة 98 نفذت هجوما واسع النطاق في خان يونس خلال اليوم الماضي.

وأضاف: "أكملت الفرق القتالية من لواء المظليين ولواء جفعاتي واللواء السابع تطويق مدينة خان يونس".

وأوضح أن مقاتلي تشكيل الكوماندوز عمقوا الهجوم في قلب منطقة خان يونس التي تعد بمثابة مركز ثقل لواء يونس التابع لحركة حماس.