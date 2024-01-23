سرايا القدس: استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بمحافظة خان يونس

أعلنت حركة المقاومة سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بقذائف RPG في محور تقدم المعسكر الغربي بمحافظة خانيونس.

كما أعلنت قصف تجمعاً لجنود العدو وآلياته بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم غرب مدينة خان يونس.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام سيطرتها على 3 طائرات "درون" لجيش الاحتلال منها طائرتان انتحاريتان من نوع "ماعوز" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي إرتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيد و 354 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 25490 شهيد و 63354 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.