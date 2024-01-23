أسبوع كبيس على "الخديوي"| طلاق وإصابة قوية لـ أحمد العوضي.. حكاية مشهد الأكشن وسر زيارة ياسمين عبدالعزيز

نقل أحمد العوضي للمستشفى.. في منشور صادم ومقلق، أعلن المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية، والتي نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتساءل رواد السوشيال ميديا ومحبي الفنان أحمد العوضي، عن السبب وراء نقل الفنان أحمد العوضي إلي المستشفى وسبب وعكته الصحية، كما تساءلوا عن إذا كان سبب دخوله إلي المستشفى يرجع إلي انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

نقل أحمد العوضي إلي المستشفى

وكشف المؤلف محمود حمدان، عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية، والتي نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب محمود حمدان: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

سبب نقل أحمد العوضي للمستشفى

وبحسب المصادر، فأنه تم نقل الفنان أحمد العوضي إلى المستشفى منذ 3 أيام، وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية طارئة بعد شعوره بإجهاد وضيق في التنفس، ونقل إلي المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكشف مصدر من فريق مسلسل "حق عرب"، الذي يقوم العوضي بتصويره حاليًا، عن استنشاق الفنان أحمد العوضي كمية كبيرة من أول أكسيد الكربون، وذلك خلال تصوير مشهد أكشن، وتعرض على إثر هذا الأمر لأزمة تنفسيه استدعت دخوله المستشفى.

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي

كما كشفت المصادر، عن قيام الفنانة ياسمين عبد العزيز، بزيارة الفنان أحمد العوضي داخل المستشفى، وذلك حرصًا منها علي مساندته في الأزمة الصحية التي يمر بها في الوقت الحالي.

وبحسب المصادر، فإن ياسمين عبد العزيز كانت من أول الحاضرين داخل المستشفى، للإطمئنان على صحة أحمد العوضي، وأكد أحد الأصدقاء المقربين من الفنان أحمد العوضي، أنه سيخرج من المستشفى غدًا الأربعاء الموافق 24 يناير.

مصير علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ويأتي دخول الفنان أحمد العوضي إلي المستشفى بسبب وعكته الصحية، بالتزامن مع انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ أيام قليلة، وتساءل محبي الفنانين عن مدي احتمالية رجوع الثنائي لبعضهما عقب مرورهما بقصة حب دامت لسنوات.

وكانت قد توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مصير علاقة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، قائلة: "أبراجهم مش متوافقين لأن ياسمين مواليد برج الجدي، والعوضي برج القوس، ووقتها قلت توقعات 2023، إن ياسمين عبدالعزيز تٌعاني من تردد وحيرة في اتخاذ القرار، بينما العوضي لديه إحباط شديد وهيكون الأسوأ حظا، وياسمين كانت فاقدة اتزانها النفسي، والسنة دي 2024، ياسمين عندها ميل للابتعاد عن الأضواء".

حقيقة تصالح ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وعن عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، قالت عبير فؤاد: "مش هيرجعوا دلوقتي، هي السنة دي عندها رغبة في الابتعاد عن الأضواء، وهو عنده فترة مستمرة للإحباط لكن هيخرج من حالته وممكن يبقى عنده تغيير إيجابي في شغله".

وعقبت: "مش شايفة عاطفيًا إنه هيدخل علاقة الفترة دي، لكن آخر السنة ممكن يدخل في علاقة جديدة، لكن لو رجعوا لبعض في السنة دي بعقد جديد هيفشلوا تاني، لأن رقمها السنة دي بيقول كدة، لو هتبدأ بعقد جديد هيفشل، لكن لو هيرجعها بالعقد القديم في شهور العدة، مش هيبقى في مشكلة".

طلاق ياسمين عبد العزيز

وفي منشور صادم ومفاجئ، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن طلاقها رسميًا من الفنان أحمد العوضي، وذلك عقب قصة حب وزواج دام لعدة سنوات، وذلك خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

وكتبت ياسمين عبد العزيز: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".