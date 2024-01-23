صفر| رقم سلبي جديد يسجله حارس مرمى الكاميرون بأمم إفريقيا

واصل الحارس الكاميروني أندريه أونانا أرقامه الكارثية، حتى مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وفوت حارس مرمى مانشستر يونايتد المشاركة في المباراة الأولى ضد غينيا، نظرا لعودته متأخرا من إنجلترا، بعد ساعات من مواجهة خاضها مع فريقه ضد توتنهام هوتسبير.

وسجل أونانا ظهوره الأول مع الكاميرون في الجولة الثانية ضد السنغال، ليفشل في إنقاذ فريقه، الذي خسر بثلاثية مقابل هدف.

من جانبها، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن إحصائية كارثية للحارس الكاميروني في النسخة ال34.

وأشارت إلى تسجيل أونانا أسوأ نسبة تصديات ناجحة في البطولة، والتي بلغت 0%.

ويعيش صاحب ال27 عاما فترة عصيبة، لا سيما منذ انتقاله للشياطين الحمر الصيف الماضي بعد رحلة ناجحة في إنتر.