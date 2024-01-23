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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجزائر تتأهل لمونديال اليد بعد الفوز على الكونغو بأمم إفريقيا

منتخب الجزائر لليد
منتخب الجزائر لليد

حقق منتخب الجزائر لكرة اليد فوزا على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-23، في المباراة التي أقيمت بينهما بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة في مصر.

نجح المنتخب الجزائري في العودة بقوة للمباراة بعدما انتهى  الشوط الأول بتقدم الكونغو بنتيجة 15-14.

وصعد المنتخب الجزائري إلى نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية وضمن تأهله إلى بطولة العالم المقبلة برفقة الرأس الأخضر.

وشهدت بطولة الأمم الإفريقية مشاركة 16 منتخبا، وتضم 5 منتخبات عربية، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي.

كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، التي ستقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

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