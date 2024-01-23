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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب سامسون أكينولا| الزمالك يعلن انتهاء أزمته مع نادي كاراكاس الفنزويلي

سامسون أكينولا
سامسون أكينولا

أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تلقى إخطارا من نادي كاراكاس الفنزويلي، بشأن المستحقات المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وقال أدهم عبر حسابه على منصة "إكس": "أرفقت منذ قليل رد المكتب القانوني لنادي كاراكاس بتلقي المستحقات بالكامل وتوجههم بمخاطبة الفيفا لإنهاء القضية". 

وكان نادي الزمالك، أعلن يوم الخميس الماضي، تحويل المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف التي دخلت في نزاعات مادية مع القلعة البيضاء، سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة، تمهيدا لحل أزمة القيد.

يذكر أن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أعلن انتهاء أزمة كاراكاس الفنزويلي بشأن مستحقات سامسون أكينولا لاعب الفريق الأبيض.

ويتأهب الزمالك لإنهاء عقوبة إيقاف القيد نهائيا، قبل إبرام صفقات جديدة خلال الأيام المتبقية من الميركاتو الشتوي.

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