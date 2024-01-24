بوزن زائد.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها الأخيرة خارج البلاد

نشرت الفنانة بوسي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت بوسي، مرتديه بنطال جلد باللون الاسود، ونسقت معه قميص باللو الابيض وجاكيت جلد باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت بوسي، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور بوسي

https://www.instagram.com/reel/C2aqHQXs88d/?igsh=Zzlrb3d0OTVva2pr