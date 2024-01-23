استمرار اختبارات المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم بالرواق الأزهري بالوادي الجديد

يواصل فرع الرواق الأزهري بالوادي الجديد، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات اختبارات المتقدمين للعمل محفظي ومعلمي القرآن الكريم، وذلك في إطار مواصلة الدور الحيوي للأزهر الشريف في التوسع في زيادة عدد مقرات الرواق الأزهري بجميع محافظات الجمهورية لاستهداف زيادة أعداد الدارسين لحفظ القرآن الكريم.

وأوضح الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات جاءت بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووفق بروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ومحافظة الوادي الجديد، والذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي، وذلك في إطار سبل الاستفادة من الرواق الأزهري.

وأعلن الجامع الأزهر الشريف عبر الرابط الذي نشره من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك في ديسمبر الماضي، عن فتح باب التقدم لقبول ٥٠ محفظا للعمل بتحفيظ القرآن الكريم للطفل والكبار بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد.

والتقى الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، في وقت سابق محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد سلمان الزمَلوط، وبحثا خلال اللقاء سبل التوسع في مقرات الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والقرآن الكريم بمدن ومراكز المحافظة، لما يحظى به الأزهر الشريف من مكانة كبيرة في قلوب وعقول المواطنين بالوادي الجديد، وأشار عودة، إلى أن عدد الفروع الحالية بالوادي الجديد ٢٥ فرعا، وتضم ١٥٠٠ دارس برواق القرآن الكريم والتجويد، إضافة إلى دارسي رواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، كما تنعقد الاختبارات برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.