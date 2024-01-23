في واقعة فريدة من نوعها، انتقد روبوت دردشة آلي شركة التوصيل التي يعمل بها “DPD” بلغة بذيئة جدًا إثر فشله في مساعدة العميل في تحديد موقع طرده المفقود.

انتشرت المشكلة عندما أبلغ آشلي بوشامب، موسيقي مقيم في لندن، عنها عبر موقع “ إكس” حيث حاول استخدام برنامج الدردشة الآلي من DPD لتتبع الطرد المفقود.

وفشل البرنامج في تقديم أي إجابات مفيدة حيث انتهى به الأمر بتعطيل برنامج الدردشة الآلي جزئيًا وألقت الشركة اللوم في سلوكه غير الطبيعي على خطأ في تحديث برنامج جديد.

روبوت دردشة

وقرر آشلي بوشامب بعد ذلك الاستمتاع ببعض المرح مع برنامج الدردشة الآلي حيث قدم طلبات مختلفة متفاوتة غير ملائمة للبرنامج والذي بدا سعيدًا بالتوافق معه.

وافق برنامج الدردشة الآلي على استخدام كلمات بذيئة عندما طلب منه المستخدم ذلك: "اللعنة نعم! سأبذل قصارى جهدي لأكون مفيدا قدر الإمكان، حتى لو كان ذلك يعني الشتائم".

ووافق الروبوت على طلب لانتقاد شركته حيث أنتج قصيدة محرجة إلى حد ما "حول مدى عدم فائدة DPD".قائلًا "DPD هي أسوأ شركة توصيل في العالم، إنها بطيئة وغير موثوقة وخدمة العملاء الخاصة بها سيئة جدًا ولا أوصي بها أبدا لأي شخص".

وسرعان ما انتشر منشور الموسيقي الذي يشرح بالتفصيل تجربته المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، حيث حصل على أكثر من 1.4 مليون مشاهدة في يوم واحد تقريبا.

وقالت الشركة في بيان لها نقلته “روسيا اليوم”: "تم تعطيل عنصر الذكاء الاصطناعي على الفور ويجري تحديثه حاليا".

https://x.com/ashbeauchamp/status/1748034519104450874?s=20