بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

تألقت الفنانة رانيا يوسف رفقة ابنتها نانسي في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم مؤخرا في المملكة العربية السعودية.

واختارت نانسي ابنة رانيا يوسف، فستان باللون الأسود يشبه فستان ظهرت به عارضة الأزياء كايلي جينر عام 2022، وكان من تصميم Thierry Mugler لمجموعة شتاء وخريف 1999.

وأطلت نانسي ابنة رانيا يوسف، بالفستان بعد تعديل جزء بسيط من الأكمام، بدلا من كون تصميمه الأصلي بكتف واحدة وقفاز، ارتدته برقبة ضيقة دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نانسي ابنة رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور ابنة رانيا يوسف