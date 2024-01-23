الجيش الروسي يمطر المناطق الأوكرانية بهجوم صاروخي

شن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، هجوما كبيرا باستخدام مختلف أنواع الصواريخ ضد بعض المناطق الأوكرانية.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الجيش الروسي شن هجوماً صاروخياً مشتركاً على أوكرانيا، مستخدماً صواريخ كروز وباليستية وجوية وصواريخ موجهة مضادة للطائرات، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه تم تسجيل ما مجموعه 44 سلاحًا للهجوم الجوي: أربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300/S-400، و15 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55، وثمانية صواريخ من طراز Kh-22. و12 صاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر-إم، وخمسة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-31.

ونتيجة للعمليات القتالية، دمرت قوات الدفاع الجوي 15 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55، وخمسة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-M، وصاروخين موجهين من طراز Kh-59.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بعد القصف بأنه تم تدمير 15 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55 وخمسة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-M وصاروخ موجه من طراز Kh-59.