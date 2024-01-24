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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحبي الفلاجشيب.. أرخص موبايل سامسونج بمواصفات عملاقة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

منذ أيام أطلقت شركة سامسونج هواتف Galaxy S24 الرائدة والتي تتميز بمواصفات عملاقة إلا أن سعرها مرتفع للغاية، وقد يقترب من 90 ألف جنيه أو أكثر، الأمر الذي يجعل محبي هواتف الفلاجشيب يبحثون عن هواتف أخرى رائدة بسعر أقل. 

ويعد هاتف Galaxy S23 FE هو أرخص هاتف رائد من شركة سامسونج مخصص للشباب حيث يجمع الهاتف بين المواصفات الكبيرة مع كاميرا فائقة ومعالج قوي وبطارية كبيرة إلى جانب سعر مناسب لمحبي الفلاجشيب. 

هاتف سامسونج Galaxy S23 FE  

وحصل على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.


ويقدم  كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية .

ويعمل بمعالج مميز من شركة سامسونج من نوع  Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام،  وتخزين بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13.

ويتراوح هاتف سامسونج Galaxy S23 FE في السوق المصري من حوالي 35 ألف إلى 39 ألف جنيه مصري، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

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