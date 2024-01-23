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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

صدى البلد

في 23 يناير 1556، وقع زلزال في منطقة شانشي بالصين نتج عنه وفاة حوالي 830 ألف شخص. يعتبر هذا الزلزال واحدًا من أكثر الكوارث دموية في التاريخ، وعلى الرغم من عدم دقة تقدير عدد الضحايا في الكوارث الواسعة النطاق قبل القرن العشرين، إلا أنه لا يزال يحمل هذا اللقب.

تفاصيل زلزال شانشي 

وقع الزلزال في وقت متأخر من المساء واستمرت توابعه حتى صباح اليوم التالي. وفحص التحقيقات العلمية لاحقًا كشفت أن قوة الزلزال كانت في حدود 8.0 إلى 8.3 درجة، ولكنها لم تكن الهزة الأقوى المسجلة. ومع ذلك، فإن تأثيره كان كارثيًا نظرًا لحدوثه في منطقة مكتظة بالسكان تعاني من بنية تحتية ضعيفة، مما أدى إلى حدوث عدد هائل من الوفيات وفقًا لتقرير نشره موقع "هيستورى".

مركز زلزال شانشي  

وكان مركز الزلزال في وادي نهر وي بالقرب من مدن هواشيان ووينان وهواين في مقاطعة شانشي. في مدينة هواشيان، انهارت جميع المباني والمنازل، مما أدى إلى وفاة أكثر من نصف سكان المدينة وتقديرات تشير إلى عشرات الآلاف. وشهدت مدن وينان وهواين قصصًا مماثلة. تشققت الأرض في بعض المناطق بعمق 60 قدمًا، وانتشرت الدمار والموت على مسافة تصل إلى 300 ميل من مركز الزلزال. كما تسبب الزلزال في حدوث انهيارات أرضية أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد القتلى.

زلزال شانشي

في عام 1556، وقع زلزال في منطقة شانشي بالصين، ورغم أن عدد سكان العالم في ذلك الوقت لم يتجاوز 600 مليون شخص، إلا أن الزلزال أودى بحياة ثلاثة أضعاف عدد القتلى في زلزال المحيط الهندي الذي وقع في عام 2004، والذي أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص بسبب التسونامي الذي تلاه. يجدر الإشارة إلى أن قوة زلزال شانشي كانت أقل بكثير من زلزال المحيط الهندي، حيث سُجلت بقوة 8.0 درجة تقريبًا على مقياس ريختر، بينما سُجل زلزال المحيط الهندي بقوة 9.3 درجة.

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ووفقًا للإحصاءات الحديثة، يُقدر أن زلزال شانشي كان على مستوى الثماني درجات تقريبًا في مقياس العزم. وعلى الرغم من أنه كان أحد أكبر الزلازل القاتلة في التاريخ ويُعتبر خامس أكبر الكوارث الطبيعية، إلا أن مركز الزلزال تواجد في محافظة هاو في إقليم شانشي.

زلزال شانشي

وفي السجلات التاريخية الصينية، وُصِف الزلزال بأنه تسبب في تغير مواقع الجبال والأنهار وتدمير الطرق، حيث ظهرت تلال جديدة وتشكلت وديان جديدة في بعض المناطق، وانشقت الأرض وظهرت شقوق في أماكن أخرى. وقد دمر الزلزال أيضًا العديد من معارض الأحافير الحجرية وتضررت لوحات كايتشنج التقليدية. كما تسببت الارتجاجات في تقلص ارتفاع هيكل الإوزرة البرية الصغيرة في مقاطعة شيآن من 45 مترًا إلى 43.4 متر.

حتى إذا تم تضخيم تقدير عدد الوفيات الناجمة عن زلزال شانشي بشكل طفيف، فإنه لا يزال يعتبر أسوأ كارثة في التاريخ.

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