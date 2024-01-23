نشأة الأرض والحيوانات المنقرضة في ورشة عمل بمكتبة مصر الجديدة للطفل

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء، ورشة عمل علمية حول جيولوجيا الأرض والحيوانات المنقرضة تتناول نشأة الارض ونظريات تكوينها والحيوانات التى عاشت في بيئات وعصور جيولوجية مختلفة عن طريق حفرياتها التى عثر عليها في طبقات الارض الجيولوجية والتعرف على شكلها من خلال خاصية ال VR .

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن ورشة العمل تسعى لتحقيق عدة أهداف منها تعلم الأطفال مهارات علمية جديدة؛ وتنمية اتجاهتهم العلمية والإبداعية، وخلق مدارك إيجابية لديهم نحو العلوم ومجالاتها بصفة عامة وجيولوجيا الأرض بصفة خاصة، وتحفيزهم على البحث والاستكشاف الدائم في هذا الجانب، مشيرا إلى أن الورشة تأتى ضمن خطط وبرنامج اعدد بعناية للاطفال والتى اطلقت مع بداية اجازة منتصف العام الدراسية، وتحفل بالعديد من الأنشطة والورش والدورات المختلفة.