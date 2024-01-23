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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: تدمير 25 موقعا لإطلاق الصواريخ في اليمن

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، تدمير أكثر من 25 موقعا لإطلاق الصواريخ و20 صاروخا باليمن.

وقال البنتاجون، إن الولايات المتحدة لا تسعى للانخراط في نزاع مع جماعة الحـوثيين وعليهم وقف هجماتهم على الشحن البحري في البحر الأحمر.

من ناحية أخرى، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في وقت سابق من اليوم ، إن تهديد مليشيا الحوثي بإسقاط طائرة أممية تصعيد خطير للمجتمع الدولي.

وكتب الإرياني، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران عبر برج هيئة الطيران الواقع تحت سيطرتها، باسقاط طائرة تابعة للأمم المتحدة، لمنعها من الهبوط في محافظة مأرب، ما أدى إلى إلغاء الرحلة في حادثة هي الثانية خلال 24 ساعة، تصعيد خطير وتحدٍ سافر للمجتمع الدولي وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.

وأضاف: “هذه الحادثة التي تمثل جريمة قرصنة جوية مكتملة الاركان، تؤكد مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية تعطيل عمل المنظمات الدولية في اليمن، واستخفافها بأرواح المدنيين الأبرياء، وانتهاجها سياسة افقار وتجويع ممنهج لليمنيين، دون اكتراث بالأزمة الإنسانية الأكثر تعقيدا في العالم جراء الحرب التي أشعلتها، واستمرارها في التحرك كأداة قذرة لايران لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية”.

وتابع: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، مطالبون بادانة صريحة لهذه الأعمال الإرهابية، واتخاذ مواقف صارمة إزاء هذا التصعيد الخطير الذي يعرض حياة المدنيين للخطر، ويفاقم المعاناة الإنسانية، ويهدد بتقويض جهود التهدئة، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية”.
 

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