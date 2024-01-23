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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعوة السكان للنزوح إليها.. الاحتلال يحاصر منطقة المواصي بخان يونس

منطقة المواصي بخان
منطقة المواصي بخان يونس

أفادت وسائل إعلام عربية، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرئيلي يحاصر منطقة المواصي التي دعا سكان خان يونس للنزوح إليها.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في مدينة خان يونس.

كما أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “بعد عودتهم من خطوط القتال... أكد مجاهدونا تفجير مركبتين عسكريتين من نوع "همر" بعد وقوعهم في حقل ألغام تم إعداده لهم في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.

وأمس، أعلنت كتائب القسام، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنه تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة.
 

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