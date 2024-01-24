عاجل
أخبار التعليم | رابط الاستعلام عن نتائج امتحانات منتصف العام 2024 بجامعة عين شمس.. 31 يناير موعد امتحان القبول التحريري لدرجتى الماجستير والدكتوراه صحف الإمارات اليوم.. مصر تحذر من استمرار الحرب في غزة.. أوقفوا الحرب على بطاقات الاقتراع الأمريكية.. وترامب يفوز بانتخابات الجمهوريين في نيوهامبشر الخارجية الأمريكية: قلقون بشأن الاعتقالات ضد المعارضة والمجتمع المدني في فنزويلا غارة روسية تتسبب في مقـ.تل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في خاركيف «معرض الكتاب» و«الصراع الإسرائيلي الفلسطيني».. أبرز اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرية القصر الإسلامية.. عروس الواحات وترانزيت رئيسي لحجاج المغرب العربي |شاهد

القصر الاسلاميه
القصر الاسلاميه

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من القرى الأثرية، ومنها قرية القصر الإسلامية التابعة لمركز الداخلة، إحدى أعرق القري الإسلامية الأثرية منذ مئات السنين، والتى كانت طريقا رئيسيا للحجاج والقوافل القادمة من بلاد المغرب فى طريقهم للأراضي الحجازية.

وتقع على بعد 32 كم شمال مدينة موط عاصمة مركز الداخلة، وسميت بهذا الإسم لوجود بقايا قصر رومانى قديم تحت أطلال هذه القرية، والتى يحدها من الشمال تل مرتفع ومن الشرق بئر العين الحامية، ومن الجنوب مسجد نصر الدين، ومن الغرب مقام الشيخ حمام، وفى طرفه الشمالى ضريح الشيخ أبو بكر.

يقول الأثري صبري يوسف إن قرية القصر تعتبر أول قرية استقبلت القبائل الإسلامية بالواحات عام 50 هجرية وبها بقايا مسجد من القرن الأول الهجرى وازدهرت فى العصر الأيوبي، وكانت عاصمة الواحات وبها قصر الحاكم وهى أصل التسمية أحد مداخل القصر الإسلامية القديمة المسماة (بالحصن) وتعتبر بمثابة متحف تاريخى مفتوح لعدة عصور كالفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية .
وأوضح يوسف أن القرية يظهر بها ملامح التاريخ الرومانى من خلال وجود أحجار القصر الرومانى التى استخدمت فى بناء واجهات المنازل القديمة، حيث يرجع تاريخ بناء القصر إلى القرن العاشر الهجرى" السادس عشر الميلادى"، وامتد العمران بها حتى العصر العثمانى، وللمدينة تخطيط هندسى رائع حيث تم تقسيمها إلى دروب وأحياء وحارات يغلق كل حارة باب كبير وللقرية عشر بوابات تغلق على عشر حارات ليلا خوفا من غارات القبائل المعادية.

وأوضح ان ملامح العمارة القديمة باقية فى القرية حتي الان  وهى عبارة عن حارات كانت تغلق ليلا ولكل حارة بابين احدهما للدخول والآخر للخروج لا يفتحهما بعد ذلك إلا شيخ الحارة فى الصباح الباكر، واشتهرت القرية فى ذلك الوقت بالعديد من الحرف سميت على اسمها بعض الحارات والدروب كحارة النجارين والحدادين ولا تزال بعض تلك الحرف باقية حتى الآن وأهمها صناعة الأوانى الفخارية بمنطقة الفاخورة.

ولفت الي ان منازل قرية القصر القديمة التى بنيت من الطوب اللبن أثناء العصرين الأيوبى والعثمانى بالدقة والنظام والارتفاع والتصميم المعمارى الفريد الذى يؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة داخل القصر إلى 12 درجة مئوية مقارنة بمن حولها من قرى، لوجود نظام هندسى للتهوية يسمح بدخول الهواء الرطب إلى البيوت ويطرد الهواء الساخن، حيث إن الشوارع والممرات ضيقة تحدث تبريدا طبيعيا فى الصيف.

واشار الي ان آثار القرية تتضمن  أقدم معصرة لزيت الزيتون بالمحافظة، وهى عمرها حوالى 6 قرون ومدرسة العلوم الشرعية أنشئت فى عهد المماليك منذ حوالى 500 عام فى مدينة القصر الإسلامية بمحافظة الوادى الجديد، وحولها الأتراك بعد ذلك إلى محكمة وسجن، وظلت على حالها حتى تم ضمها للمعالم الأثرية الإسلامية وأصبحت مزارًا هامًا لكل رواد وزائرى محافظة الوادى الجديد.

609
609
608
608
607
607
611
611
استخدمت ارتفاع الإسلامي التاريخ الروماني الاسلامية الداخلة الحجازية العصر العثماني المنازل القديمة انخفاض درجات الحرارة درجات الحرارة واجهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

موضوعات متعلقة

تخصيص 5 منازل لذوي الهمم المقبلين على الزواج بـ"بشائر خير" الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: توفير مشروعات صغيرة للأسر المعيلة بالقرى

استمرار التقديم في مسابقة رؤساء القرى بمحافظة الوادي الجديد.. اعرف الشروط

رئيس مركز الداخلة يتفقد مستشفى الداخلة العام للاطمئنان على سير العمل

محافظ الوادي الجديد يوجه بتنفيذ تجربة عملية لمكافحة سوسة النخيل

محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لتشطيبات العاصمة الجديدة

المبادرات الرئاسية ودورها في تنمية الأسرة المصرية.. ندوة بإعلام الداخلة

المؤشرات الخاصة لأهداف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.. ورشة عمل بجامعة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وفيلم شريف منير مهدد بالسحب

أريد التوبة وفتح صفحة جديدة مع الله فماذا أفعل.. أزهري يوضح

500 ألف جنيه| مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الذهب .. ماذا يحدث؟

زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024.. بشرى بشأن قانون العمل الجديد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

مطالبات أمريكية لـ الصين بحث إيران على كبح هجمات الحوثيين .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

لزيادة المتابعين.. بلوجر صينية تزيف حملها وتخدع الناس |تفاصيل

تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

مفاجأة هتهزه| العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف تثير الجدل.. ماذا سيفعل محمد رمضان؟

فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ