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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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متحدث الصحة عن أهمية «الجينوم المصري»: «هيبقى عندنا 100 صلاح وتريزيجيه»|فيديو

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الجينوم المصري واحد من أكبر المشاريع البحثية الطبية على مستوى مصر، حيث وافق الرئيس السيسي على المضي قدمًا فيه. 

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وأضاف “عبدالغفار” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الجينوم هو كامل المادة الوراثية المكونة للإنسان ويتكون من حمض DNA، وهذا الحمض إذا فردناه على طول خط مستقيم، فإن طوله سيبلغ مسافة من الأرض للشمس 600 مرة".  
وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن : «الجينوم يحتوي على كل ما يمس صلب الشخص، وهذا الأمر مفيد للغاية في الأدوية، حيث إن 50% من الناس يستجيبون بشكل مختلف للدواء، فعندما يكون لدينا شخصان على سبيل المثال مُصابان بالمرض ذاته، يشفى الآخر ويصاب الآخر بحساسية، وبالتالي، فإنه من خلال الجينوم سيمكننا صناعة دواء لكل مريض، والتوصل إلى التمرينات المناسبة للوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين المميزين.. هيبقى عندنا 100 محمد صلاح و100 تريزيجيه، وهو ما يترتب عليه نقلة رياضية وعلمية كبيرة». 
 

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