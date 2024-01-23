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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: إصابتان فقط في حادث المريوطية.. فيديو

وزير الصحة
وزير الصحة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حادث طريق الدائرى المريوطية، أسفر عن إصابتين وتم نقلهما إلى مستشفى الهرم، وإن هناك توجيهات رئاسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة وإنجاز العمل بدقة.
 

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة وجه بتوفير العلاج لأحد المرضى في جولته اليوم في البحيرة.


وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزير يحاسب أي مسئول يخرج عن القواعد ولا يصحح الأخطاء، مضيفا أنه يصدر عقوبات ضد أي مسئول لا يعالج الأخطاء.


وأوضح عبدالغفار، أنه يتم محاسبة أي مسئول لديه الأدوية ولا يقوم بصرفها للمرضى، لافتا إلى أنه لابد من اتباع النظم في التعامل مع المرضى.


وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أننا نعاني في مصر من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، قائلا: "بنستخدم المضادات الحيوية بشكل مفرط في أي مرض دون الرجوع إلى الطبيب، وهو ما يسبب ضعف المناعة وضرر على المرضى، كما يتسبب في مقاومة البكتيريا للعلاج".


وشدد عبدالغفار، على أهمية نشر الوعي الصحي بين المواطنين، لافتا إلى أنه يتم العمل على اتخاذ كافة الإجراءات داخل الوزارة من أجل صرف الأدوية للمرضى.
 

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