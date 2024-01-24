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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اشتريه وأنت مغمض.. أفضل هاتف شاومي للفئة المتوسطة

هاتف شاومي +Redmi
هاتف شاومي +Redmi Note 12 Pro

يعد هاتف +Redmi Note 12 Pro من شركة شاومي واحدًا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي قدمتها الشركة في الفترة الأخيرة، حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المميزة أبرزها كاميرا دقة 200 ميجابكسل. 

 

كما يضم هاتف +Redmi Note 12 Pro  بطارية كبيرة يمكنها الاستمار ليوم كامل مع شحنة واحدة، بالإضافة إلى شاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز قادرة على تشغيل مقاطع الفيديو والأفلام عالية الجودة، إلى جانب السعر المناسب. 

 

وجاء +Redmi Note 12 Pro بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

 

ويقدم +Redmi Note 12 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

 

ويعمل +Redmi Note 12 Pro بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2.

 

ويحتوي +Redmi Note 12 Pro على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.


 

 

 

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