كيف تعثر على الكاميرات المخفية في غرف الفنادق ؟

تسبب الكاميرات المخفية إزعاجا كبيرًا للمسافرين في غرف الفنادق، والمنازل المستأجرة، والسفن السياحية، وحتى حمامات الطائرات، مما يجعل العديد من المسافرين يتساءلون، هل يمكن للكاميرا المخفية أن تراقبنا؟.

وأصبحت الكاميرات المخفية أصغر حجمًا، وأصبح من الصعب العثور عليها ويسهل شراؤها، والأسوأ من ذلك هو أن المتلصصين يمكنهم بيع اللقطات إلى المواقع الإباحية، حيث يمكن مشاهدتها آلاف المرات.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي” فإن هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها العثور على الكاميرات المخفية :

الطريقة الأولى: استخدام "العين المجردة"

ويمكن استخدام العين المجردة فحص الغرف باستخدام الطريقة الأسهل والأرخص على الإطلاق من خلال البحث عن الكاميرات المخفية.

الطريقة الثانية: استخدام الهاتف الذكي

ويمكن استخدام تطبيق شائع يسمى Fing، والذي يقوم بمسح شبكات Wi-Fi بحثًا عن الكاميرات. كما استخدم أيضًا المصباح اليدوي بهاتفه لتسهيل رؤية عدسات الكاميرا، وهي توصية شائعة عبر الإنترنت.

الطريقة الثالثة: استخدام كاشف الترددات الراديوية

ويصدر كاشف الترددات اللاسلكية صوتًا عندما يكون قريبًا من كاميرا تجسس، ويعمل عند تشغيل الكاميرات وتوصيلها بشبكة Wi-Fi، مما يعني أنها لن تجد كاميرات تستخدم بطاقات SD لتخزين البيانات.

الطريقة الرابعة: باستخدام كاشف العدسة

وكاشف العدسة الأساسي، وهو رخيص الثمن ومحمول وسهل الاستخدام، ويصدر الجهاز ضوء الأشعة تحت الحمراء، الذي ينعكس من عدسة الكاميرا على شكل نقطة حمراء.