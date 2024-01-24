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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل أوبو Oppo بمواصفات جبارة وسعر مناسب للشباب

هاتف أوبو Oppo A18
هاتف أوبو Oppo A18

يُعد هاتف أوبو Oppo A18 من أفضل هواتف الشباب والفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة أوبو الصينية مؤخرًا، حيث يضم بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وكاميرا مميزة ومعالج جيد، بالإضافة إلى سعر مناسب.     

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo A18 

 وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، تتميز بجودة عرض +HD ، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب ذلك، تحتوي الواجهة الأمامية بالهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويعمل بمعالج من نوع Helio G85 من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع بطاقة microSD للتوسعة. 

 

ويحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، لا تدعم الشحن السريع، كما يعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل، ودعم تقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وشبكات Wi-Fi 802.

 

سعر هاتف أوبو Oppo A18 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo A18 في السوق المصري من حوالي 7 آلاف و390  جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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