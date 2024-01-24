يفيد بإيه.. تعرف على أحدث دواوين الشاعرة أميرة البيلي في معرض الكتاب

تستعد الشاعرة أميرة البيلي لإصدار أحدث دواوينها "يفيد بإيه" عن دار إبهار للنشر والتوزيع والمقرر طرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

ديوان يفيد بإيه

ديوان الشاعرة أميرة البيلي يبدو أنه يمثل تحولًا كبيرًا في أسلوبها ومضمون قصائدها، وفقًا لما ذكرته، فإن الديوان يحمل اسمًا يعكس هذا التحول وهو يعتبر تحدٍ كبيرٍ لها نفسيًا، حيث تسعى لإخراج قصائد ومشاعر مختلفة تمامًا عما قدمته في السابق.

ومن الواضح أن الديوان يعبر عن حالات ومواقف قد مرت بها الشاعرة وتعكس تجاربها الشخصية،يبدو أن الديوان يتضمن قصائد تتحدث عن مواضيع مختلفة ومتنوعة، والجديد هو أنها بدأت تتحدث باسم الرجال وتعبّر عن مشاعرهم وتجاربهم، يعكس هذا التحول الانحياز إلى كلا الجنسين ورغبة الشاعرة في تقديم وجهات نظر متنوعة.

بشكل عام، يمكن اعتبار الديوان تحفة أدبية تعكس تطور الشاعرة وتحديها الشخصي في تقديم قصائد ومشاعر متنوعة، يبدو أنه يحمل رسالة قوية ويتباين في محتواه عن سابقاته، مما يجعله واحدًا من أفضل الكتب التي قد تُنشر للشاعرة.