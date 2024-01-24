مجوهرات وعملات وذهب.. اكتشاف «كنز علي بابا» في مقبرة غامضة بإيطاليا|شاهد

عثر علماء الآثار على مقبرة رومانية قديمة مليئة بالمجوهرات والعملات والملابس في إيطاليا. وبالإضافة إلى حوالي 70 هيكلاً عظميًا مدفونًا في قبور بنيت بعناية.

ووفقا لمجلة “سميث سونيان” اكتشف الباحثون مجوهرات ثمينة وسلع جلدية وأوانٍ فخارية وعملات. وأفاد رئيس علماء الآثار إيمانويل جيانيني، أن فريقه كان لديه فكرة بسيطة أن الموقع سيفضي إلى مقتنيات قيمة، ولكن حجم الاكتشاف لا يقارن.

تم اكتشاف المقبرة خلال حفر تمت قبل بناء محطة للطاقة الشمسية، وتقع المقبرة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 52 فدانًا شمال روما. وهي ليست بعيدة عن المدينة القديمة تاركوينيا، المعروفة بمقابرها الحجرية الإتروسكية التي تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد.

يعتقد الباحثون أن المقبرة الجديدة التي تم اكتشافها تم بناؤها بين القرنين الثاني والرابع الميلاديين، أثناء ذروة الإمبراطورية الرومانية.

وربما كانت مرتبطة بـ "مانسيو" قريبة، وهي فيلا قديمة كان يستريح فيها كبار المسؤولين الرومانيين في رحلاتهم التجارية. ووفقًا للكتابات التاريخية، تقع مثل هذا المكان المسمى تابيلاريا على بُعد 500 متر فقط من الموقع، كما يقول جيانيني.

اكتشاف كنز أثري

تساعد قرب الدفن من المانسيو الحصرية اكتشاف محتوياتها الثمينة. ومن بين الموتى، اكتشف الباحثون قلادات وأقراط من الذهب وأوانٍ فخارية وأحجار كريمة وعملات ونظارات وتمائم وخواتم فضية مزينة بالعنبر وحروف محفورة.

وتم العثور على بعض الهياكل العظمية التي كانت ترتدي جوارب وأحذية باهظة الثمن، وتشير القبور أيضًا إلى الثراء.

وعلى الرغم من أنه لم تكن جميع قبور المقبرة مزخرفة - حيث وجد الباحثون حرق الجثث ودفنها بدون تزيين وهناك هياكل عظمية داخل أوانٍ فخارية - إلا أن العديد من الموتى دُفنوا داخل هياكل من البلاط أو طين بشكل حرف A، محاطة بأقمشة مزخرفة بشكل متعمد.

وقد كانت بعض الجثث مدفونة معًا، حيث وجد بعض الهياكل العظمية "ملتفة حول بعضها البعض"، وبينما كانت المقابر المشتركة شائعة في روما القديمة، فإن هذه الدفنات "متميزة في تزيينها الداخلي"، كما يقول جيانيني.