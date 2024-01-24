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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حالات نادرة.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من سرطان العظام

علاج سرطان العظام
علاج سرطان العظام

سرطان العظام هو نوع نادر من السرطان يبدأ في العظام. قد يحدث في أي جزء من الجسم، ولكنه يكون أكثر شيوعًا في العظام المشتركة مثل الفخذ والساق والأذرع. 

كشف موقع إكسبريس وفيما يلي معلومات حول أعراض محتمل لسرطان العظام:

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أعراض سرطان العظام 

ألم في المنطقة المصابة، وقد يكون هذا الألم مستمرًا أو يزداد تدريجيًا.
تورم في المنطقة المصابة.
ضعف عام في الجسم وفقدان الوزن غير المبرر.
الكسور العظمية الغير مبررة أو السهولة في حدوث الكسور.
التنميل أو الشعور بالخدر في المناطق المجاورة للورم.
 

علاج سرطان العظام 

يعتمد العلاج على عدة عوامل بما في ذلك نوع ومرحلة وموقع الورم، بالإضافة إلى العمر والحالة العامة للشخص المصاب. يمكن أن تشمل الخيارات العلاجية:

الجراحة: يتم فيها إزالة الورم السرطاني من العظمة المصابة. قد يتم أيضًا إجراء زرع العظم أو العظام الاصطناعية لتعويض العظم المزيل.
العلاج الإشعاعي: يتم استخدام الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية أو تقليل حجم الورم قبل الجراحة أو بعدها.
العلاج الكيميائي: يتضمن استخدام الأدوية المضادة للسرطان لقتل الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها.
العلاج المستهدف: يستهدف أدوية العلاج المستهدف الخلايا السرطانية بشكل محدد دون التأثير على الخلايا السليمة.
تختلف خيارات العلاج وفقًاللحالة الفردية، ويتطلب اتخاذ قرار علاج مشترك بين الطبيب والمريض.

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