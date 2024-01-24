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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام

شاومينج
شاومينج

بدأت جروبات شاومينج عبر تطبيق تليجرام في نشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية التي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان.

يأتي ذلك بعد مرور دقائق قليلة من توزيع امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان.

 

حيث نجح شاومينج بمجرد توزيع امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان في الحصول على صور أوراق الأسئلة ليبدأ فورا إتاحة الإجابات لإتمام عملية الغش الإلكتروني المعتادة منذ انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وينهي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم ، ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الذي كان قد انطلق رسميا منذ ١٧ يناير.

حيث يؤدي اليوم الأربعاء طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة ، امتحان اللغة الأجنبية ، من الساعة 9 صباحا لـ 11 صباحا .

كما يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، امتحان الدراسات الإجتماعية من الساعة 9 صباحا لـ 11 صباحا.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على العمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع التزاحم

و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولي الجهات المعنية ب امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 ، بمتابعة سير الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر ، وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.

وقد تابع مديرو المديريات التعليمية عملية خروج أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من مراكز توزيع الأسئلة إلى اللجان لضمان تأمينها وعدم تسريبها قبل توزيعها على الطلاب.

وتتابع غرف عمليات بالإدارات والمديريات التعليمية جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة ، للاطمئنان على الالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الغش.

ومع بدء كل امتحان من امتحانات الشهادة الإعدادية يدعو شاومينج الطلاب إلى تصوير أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد توزيعها في اللجان وإرسالها عبر تليجرام  للحصول على الحل.

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