الطقس|سحب منخفضة تغطي السواحل مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة

نشرت هيئة الأرصاد، صورا للأقمار الصناعية، حول الطقس اليوم، تشير إلى تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد: إن الطقس اليوم، يشهد استمرار لفرص سقوط الامطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري، ويكون حالة الطقس، مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

ويكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، يصاحب ذلك استمرار لنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران أيضا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات