3 مناطق.. جيش الاحتلال ينشر إحصائيات آخر 24 ساعة من حرب غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تحديثا عن العمليات العسكرية التي يقوم بها خلال الـ 24 ساعة الآخيرة، في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إنه في خان يونس قضت قوات الاحتلال الإسرائيلية على العديد من عناصر المقاومة الفلسطينية باستخدام نيران القناصة والدبابات والطيران الجوي، بما في ذلك عناصر كانوا يخططون لتنفيذ نيران مضادة للدبابات الإسرائيلية.

وأضاف: "كما نفذت القوات الإسرائيلية أنشطة عملياتية مستهدفة في المنطقة، حيث حددت أماكن الأسلحة وشاركت في القتال والقضاء على عدد من عناصر المقاومة".

وفي وسط غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية تعرفت على مراقب من المقاومة الفلسطينية مسلح خطط لإطلاق النار على القوات، وردت على التهديد بإطلاق النار وقضت عليه.

بينما في شمال غزة، قال جيش الاحتلال، إن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وبتوجيه من القوات البرية، قامت بالقضاء على العديد من عناصر المقاومة الفلسطينية.