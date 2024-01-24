شوبير يكشف كواليس اجتماع محمد صلاح مع لاعبي المنتخب قبل رحيله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس اجتماع محمد صلاح مع لاعبي المنتخب قبل السفر إلى ليفربول.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: “محمد صلاح تحدث مع لاعبي المنتخب بأنه سيفعل المستحيل للحاق بهم وشجعهم للوصول للنهائي ”.

وكشف فريق ليفربول الإنجليزي عن موعد عودة محمد صلاح لإنجلترا لاستكمال برنامجه العلاجي في أسرع وقت ممكن للعودة سريعًا بعد إصابته مع منتخب مصر في لقاء غانا ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

موعد عودة محمد صلاح إلى إنجلترا

وقال الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة “إكس”: "سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات اليوم، الأربعاء؛ ليبدأ برنامجًا تأهيليًا مكثفًا مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصر في مواجهة غانا ضمن منافسات أمم أفريقيا 2023.. بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي".