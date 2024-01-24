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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الشرقاوي: غانا محطة أساسية للتواجد في أسواق غرب أفريقيا

صدى البلد

على مدار ثلاثة أيام اختتمت أعمال زيارة رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي والوفد المرافق له من شركات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى غانا – غرب أفريقيا – ضمن برنامج عمل مكثف والذي يتضمن كلًا من غانا وكوت ديفوار في رحلة هامة تمت بالتنسيق بين سفارة جمهورية مصر العربية بغانا سعادة السفير أيمن الدسوقي والتمثيل التجاري المصري – قطاع أفريقيا ومكتب تمثيل جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بغانا وصرٌح الشرقاوي بأن هذه الزيارة حملت عدة أهداف علي رأسها التحضير لبعثة تجارية كبرى لغرب أفريقيا تضم ما يقرب من 50 شركة مصرية وذلك خلال يوليو 2024 بهدف دعم زيادة التبادل التجاري المصري مع مجموعة الايكواس وهي دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية وعددها 15 دولة ، كما حملت الزيارة دعم التوسع في تواجد المنتجات المصرية بغانا في ظل الطفرة التي تحققت في العامين الماضيين والتي صعدت فيها الصادرات المصرية من 60 مليون دولار إلى ما يقرب من 500 مليون دولار بفضل جهود السفير المصري وجهاده المعاون.

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وأكد الشرقاوي أن بعض الشركات المصاحبة لهذه الزيارة استطاعت التعاقد على توسيع أعمالها في مجالات الاستثمار الرياضي ومنتجات التمثيل الصناعي وكذا تجهيزات الأثاث المعملي المميز بشكل يستهدف تحقيق أعمال بحدود 10-15 مليون دولار هذا العام.
كما حققت أيضًا الزيارة أهدافها التي كانت في مقدمتها وضع نواة لأول مكتب تجاري قطاع خاص في أكرا سوق يخدم أربع دول هي غانا وبنيين وتوجو وكوت ديفوار وتم ترتيب بدء العمل فورًا بموظفين من القطاع الخاص المصري مع موظفين وممثلين محليين من غانا في أول تجربة للتوسع الفاعل داخل غرب أفريقيا خلال الرحلة لغانا عقد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عدة لقاءات مع كلًا من نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بغانا وكذلك رئيس اتحاد المستوردين الغانيين وزيارة وزارة الشباب والرياضة والاجتماع بالسيد أمين عام الوزارة وفريقه ، ورئيس هيئة الاستثمار ، والرئيس التنفيذي لجامعة غانا ، ونائب رئيس جامعة غانا للاتصالات والتكنولوجيا ، ومدير الاحتياجات والمشتريات في أكبر مجموعة للتجزئة ب غانا "ميلكون" وعدد من كبار رجال الاعمال .
وأعرب الشرقاوي عن أمله في أن تسفر خطط وجهود وأعمال الجمعية بالنجاح، وأشار إلى حرصه الشديد على التواصل مع مجتمع غرب أفريقيا وتم الاتفاق علي التعاون مع مجتمع غانا في ثلاثة محاور أساسية 
المحور الأول: -


•التعاون والترحيب مع القطاع الخاص الغاني في مراحل تدشين منصة "فاتا" من أفريقيا لأفريقيا.
•إعداد وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية وغرفة صناعة وتجارة غانا.
•إنهاء بروتوكول تعاون بين الجمعية والهيئة العامة للاستثمار في غانا دعمًا لنجاح المبادرة الترويجية التي تعدها الجمعية بعنوان (فتح الأسواق الأفريقية للتجارة ينتهي بالصناعة)
•الاتفاق على بنود التعاون مع اتحاد المستوردين الغانيين الذي يستهدف زيادة استيراد احتياجات السوق الغاني من مصر.


المحور الثاني: -


•التمهيد للاتفاق مع أعضاء مجتمع المال والأعمال الغاني وعددهم 40 ألف من أجل تنفيذ لهم خطة وبرنامج للسياحة العلاجية في مصر.


المحور الثالث: -


•الاتفاق مع جامعتين أساسيتين في غانا من أجل العمل علي فتح آفاق للطلاب الغانيين للالتحاق بالتعليم الجامعي الخاص في مصر مع عدد من أعضاء الجمعية حققت الزيارة كافة أهدافها بنجاح وأكدت أن الأسواق الأفريقية أسواق واعدة وأن السوق الغاني في حاجة ماسة إلى كافة المنتجات المصرية وكذا الخدمات الطبية والأدوية وهناك فرصة ساعة أمام مواد البناء وشركات الكابلات والإضاءة والأجهزة الكهربائية والأغذية كما أن فرص الاستثمار الزراعي لإنتاج الحاصلات الزراعية المصرية في غانا متاحة وبقوة وأننا سنحرص علي استقبال أيضا بعثة تجارية كبرى من غانا خلال هذا العام بالقاهرة .

الاستثمار الرياضي التمثيل التجارى المصرى الدكتور يسري الشرقاوي السفير المصري الصادرات المصرية القطاع الخاص

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