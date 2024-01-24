نتفلكيس تكشف عن موعد عرض الموسم الثاني لـ" مدرسة الروابي للبنات "

أعلنت منصة نتفلكيس العالمية عن موعد عرض الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات ، الذي حقق الجزء الاول منه نجاحا كبيرا .

وحددت منصة نتفلكيس يوم 15 فبراير المقبل موعدا لعرض الحلقات الجديدة من الموسم الثاني ، والذي يشهد تغيرات جذرية في الابطال .

المسلسل من إبداع وإخراج "تيما الشوملي"، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي.

ويطرح المسلسل في موسمه الثاني الكثير من القصص والأسرار عن حياة طالبات من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويَعِد بالكثير من الأحداث المشوّقة والتحولات الكبيرة. ورغم تبدّل الأدوار وتصاعد التحديات والتقلّبات المفاجئة في العلاقات، يأتينا المسلسل بملامحه التي اعتدنا عليها ولاقت نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول.

وتستمر دروس الحياة في صقل شخصيات طالبات المرحلة الثانوية من خلال ما يمررن به من تحديات ومواقف، نجدهنّ يتخبطن وسط فيض من المشاعر والعواطف التي ترسم علاقاتهن وتختبر صداقتهن. يتناول المسلسل حياة الفتيات اليافعات وما يمررن به من ضغوطات وتعقيدات، ومحاولاتهن للتأقلم مع الفصل الجديد ومع التغيرات في عالمنا اليوم.

وتُشارك في الموسم الثاني من "مدرسة الروابي للبنات" مجموعة من الوجوه الجديدة، من بينها "تارا عبود" في دور "سارة"، و"سارة يوسف" في دور "تسنيم"، و"تارا عطاالله" في دور "نادين"، و"كيرا يغنم" في دور "هبة"، و"تاليا الأنصاري" في دور "شمس"، و"رنيم هيثم" في دور "فرح".

ويأخذ الموسم الثاني المشاهدين في رحلة جميلة للتعرف على هؤلاء الفتيات وما يحملنه من قصص ومشاعر وأحداث مميزة ستترك أثرها في نفوسهم.