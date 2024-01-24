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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم دائرى الرماية 4 أيام

صدى البلد

قررت جهات التحقيق المختصة حبس سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات أعلى دائرى الرماية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكلفت النيابة مهندس فنى بمرور الجيزة لفحص السيارة المتسببة في الحادث للوقف على أسبابه ، طلبت بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.
وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث لبيان ملابسات الحادث.

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وانتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة والسيارات المتضررة من الحادث والاستماع إلى أقوال ماليكها.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة إلى عدد من شهود عيان الحادث والذين أكدوا فى أقوالهم على أن المتهم لم يستطع السيطرة على السيارة المتسببة في الحادث وبسبب السرعة الزائدة والحمولة مما أدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات من الخلف والسير بهم لمسافة تزيد عن العشرين متر مما أسفر عن سقوط عدد من السيارات من أعلى دائرى الرماية.


وكانت قد كشفت معاينة حادث تصادم دائرى الرماية ، أن السيارة النقل المتسببة فى الحادث كان سائقها يقود بسرعات زائدة واختلت منه عجلة القيادة واصطدمت ب 5 سيارات وسقطت أحدهم من أعلي الطريق ونتج عنها إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتم القبض علي السائق المتسبب فى الحادث .


وأصيب شخصان بسبب حادث تصادم تريلا ب 5 سيارات أعلى الطريق الدائرى اتجاه الرماية وسقطت منهم سيارة نقل محملة بالخراف مما أدى لإصابة شخصان ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الدائرى بمنطقة المتحف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق تريلا و اصطدام ب 5 سيارات مما أدى لسقوط أحدهم محملة بالخراف مما أدى الى توقف حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولا الي الرماية  ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى وتهشم سور الدائرى وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث.

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